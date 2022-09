Pénurie de chauffeurs, le parrainage ça rapporte

Si Bernard est aujourd'hui au volant d'un bus, c'est grâce à Mickaël, conducteur lui aussi. Mais ils sont avant tout amis depuis 23 ans. Pour qu'il soit embauché, l'un a tout simplement parrainé l'autre. "Je connais son côté méticuleux et carré, et après quand on nous dit du bien, on est fier". Et si c'était la solution pour faire face à la pénurie de personnel ? Dans toute la métropole lyonnaise, il manque 200 chauffeurs. Grâce à son parrainage, Mickaël a obtenu une prime de 400 euros. Et Bernard a eu un CDI à 54 ans. Après 30 années passées au volant d'un poids lourd, il cherchait une reconversion. En six mois, 60 chauffeurs ont été recrutés grâce à ce système. Julien a par exemple été parrainé par Philippe, contrôleur et papa de son meilleur ami. Comme les autres parrains, Philippe ne touchera la prime qu'au bout de six mois de présence de son filleul dans l'entreprise. Bernard, lui, compte bien conduire ses passagers jusqu'à la retraite. Le prochain objectif des parrains est de convaincre les femmes de devenir des chauffeurs. À Lyon, elles ne sont que 14%. TF1 | Reportage G. Charnay, M. Nadal