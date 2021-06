Pénurie de matériaux : les délais et les prix des chantiers augmentent

Dans cette maison toulousaine, c'est la dernière ligne droite pour les travaux d'agrandissement. Ce vendredi, les artisans posent la baie vitrée. Mais à cause de la pénurie de matières premières, l'aluminium autour de ces fenêtres et le bois sur ces murs sont de plus en plus dur à trouver. En conséquence, les prix augmentent. Pour honorer leur devis, les entreprises réduisent leurs marges au maximum. Mais face à de telles hausses, les particuliers devront payer plus cher pour construire leur maison cette année. "Depuis trois mois, on a pris des hausses sur tous les produits. Aujourd'hui, le chantier coûtera plus cher de 10% qu'il y a six mois", précise Frédéric Hidalgo. Les délais augmentent aussi car les chantiers ne sont plus livrés à temps. Ces pénuries s'expliquent notamment par la forte demande en matières premières. Après le confinement, les constructions ont repris très vite. Chez ce fournisseur par exemple, les rayons se vident et les délais de livraison augmentent. Le plâtre, le béton ou encore le fer, tout est concerné.