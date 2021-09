Pénurie de matières premières : les rayons des tondeuses se vident

Chez ce spécialiste, les tondeuses à essence représentent 90% des ventes. Mais depuis quelques mois, c'est la panne sèche. Celles qui restent sont les plus chères ou les moins demandées. "C'est la première année depuis 50 ans que nous n'avons plus de tondeuses thermiques", affirme le gérant. Pour cause, il y a une pénurie de matières premières. Quant aux délais d'approvisionnement, difficile de les prévoir. Ce constat est également valable pour les pièces détachées. Pour le cas de Daniel, son problème de cylindre n'est pas près d'être réglé. "C'est une pénurie de tout. On ne trouve même pas une simple courroie", déclare-t-il, dépité. Aussi, face à la situation, les particuliers ont été nombreux à solliciter les services des paysagistes. Du travail aussi dans les ateliers. Chez Emeric Silvy, vendeur-réparateur, les vieilles machines qui nécessitent une petite révision s'accumule. Et à quelques semaines du début de l'automne, une autre pénurie se fait déjà sentir : celle des tronçonneuses pour couper le bois.