Pénurie de médicaments : comment les pharmacies s'organisent

Même avec une ordonnance, il est impossible en ce moment de dire avec certitude que vous sortirez de la pharmacie avec tous les médicaments prescrits par votre médecin. C'est le quotidien des pharmaciens actuellement, jongler entre les différents médicaments en tension. Sur sa liste de commandes quotidiennes, plus de la moitié des lignes est indiquée en rupture. Résultats, certains tiroirs sont vides. Et face aux clients, il faut bien trouver une solution. "Généralement, on arrive à se débrouiller", lance le pharmacien. Le plus souvent, il est obligé d'appeler le médecin pour adapter l'ordonnance. Les tensions sur le paracétamol et l'amoxicilline ont beaucoup fait parler ces derniers temps. Mais de nombreuses molécules sont concernées selon une pharmacienne. "Ce n'est pas la seule chose. C'est la partie émergente de l'iceberg. Toutes les classes, y compris les plus importantes comme les insulines, les anti-cancéreuses sont concernées", explique Noelle Davoust. Pour elle, l'origine de ces tensions est le résultat de choix politique. Le prix des médicaments français est trop tiré vers le bas. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau