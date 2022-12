Pénurie de médicaments : la Chine débordée

La moindre palette de cerises déchargée sur ce marché de Pékin créé une émeute. Ces fruits, comme le citron, sont considérés comme des remèdes contre le Covid par la médecine traditionnelle chinoise. Depuis une semaine, les étals des pharmacies sont vides. Il est quasiment impossible de trouver des médicaments contre la fièvre. De nombreuses scènes de bousculade autour d'un camion de citrons sont dénoncées sur les réseaux sociaux avec ces commentaires : "Un camion de citrons est arrivé, il a été pillé avant d'être déchargé" ; "Quand chacun aura des pêches ou des citrons, j'espère que les gens seront plus raisonnables". La pénurie est aussi due au fait que les Chinois font des stocks en prévention. L'épidémie flambe, impossible de connaître exactement son ampleur, mais des images inquiétantes de files d'attente devant les centres de soin, à l'hôpital, et même devant un crématorium, nous parviennent. Les usines d'Ibuprofène et de Paracétamol tournent à plein régime pour fournir le marché national en priorité. Les exportations, quant à elles, sont suspendues, ce qui pourrait provoquer des pénuries en Europe. TF1 | Reportage J. de Francqueville, N. Ly - A. Silberman