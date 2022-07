Pénurie de moutarde, et si vous appreniez à la faire vous-même

Les petites graines noires de la moutarde sont les plus recherchées du moment. Elles sont quasi introuvables dans le commerce. Des touristes chanceux vont apprendre à en fabriquer. Pour seulement dix euros, ils découvrent la recette de la moutarde traditionnelle de Bourgogne. Pour cela, il faut avoir un sacré coup de poignet, qui n'est pas simple à adopter : "C'est physique quand même. Je comprends un petit peu la difficulté". Après de nombreux efforts, la graine se transforme en poudre jaune. La suite de la préparation est simple. Il faut commencer par deux cuillères à soupe de vinaigre blanc, puis continuer jusqu'à obtenir une texture proche du yaourt. C'est tout, la moutarde est prête. D'autres arômes peuvent être ajoutés par la suite. On pourrait mettre de la liqueur de cassis et une pincée de sel avant de goûter. Surprise, la saveur n'est pas la même que d'habitude. La moutarde doit reposer une semaine avant d'être consommée. A Dijon, les rayons sont bien fournis, surtout en moutarde aromatisée. On est sûr d'y trouver facilement son bonheur. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin