Pénurie de nains de jardins : les amateurs s'inquiètent

François-Xavier Gabriel, responsable du rayon "décoration" chez "Les compagnons des saisons" à Villeneuve-d'Ascq (Nord), compte ses nains de jardins. Ces derniers ne sont que neuf en rayon. C'est la pénurie depuis quelques jours et beaucoup manquent à l'appel. Surtout que dans le Nord, on est très attaché à ces petits personnages. Pourquoi manquent-ils ? Les nains de jardins sont victimes de leur succès, mais surtout, ils sont coincés dans les conteneurs depuis un mois à cause du blocage du canal de Suez. René Penet est l'un des plus grands collectionneurs de nains de jardins du Nord. Sa collection est très impressionnante. "Là, on est à saturation. Il nous faut un lieu beaucoup plus grand", lance-t-il. Mais les plus beaux spécimens se trouvent forcément dans le jardin et certains se jettent même à l'eau. Ici, chaque nain a son petit nom. René les aime tous, mais il tenait absolument à nous montrer un gaillard de 3,6 mètres. Baptisé Nain-Nain le géant, c'est le plus grand nain de jardin du monde.