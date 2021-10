Pénurie de puces : des voitures vendues avec des options en moins

Le salon automobile de Genève est reporté en 2023. Un signal très inquiétant pour toute la filière, paralysée par la pénurie de semi-conducteurs. Le manque est de plus en plus ressenti chez les concessionnaires. Désormais, des voitures sont proposées avec des options en moins. Habituellement, les parkings de stockage de véhicules neufs sont pleins. Mais depuis quelques semaines, les places se libèrent à chaque vente. Une situation exceptionnelle qui illustre la pénurie de véhicules en ce moment. Chez un concessionnaire Honda dans le Nord, on constate aussi des délais de livraison qui se sont rallongés. On propose à certains clients des voitures avec des options en moins. Certaines marques proposent même des automobiles utilitaires sans autoradio. La pénurie s'aggrave davantage. On nous promet même une fin d'année avec des ruptures totales sur certains modèles. Les concessionnaires s'attendent à un retour à la normale dans un an et demi.