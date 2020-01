Pénurie de vétérinaires dans les zones rurales

Sur les 18 500 vétérinaires recensés dans l'Hexagone, seuls 4 000 travaillent dans les zones rurales. Pourtant, c'est à la campagne qu'on en a le plus besoin. À Puget-Théniers (Alpes-Maritmes), Christine Odassa, vétérinaire, parcourt les routes de campagne depuis 25 ans pour prodiguer des soins aux bêtes. Disponible sept jours sur sept, elle s'occupe également des animaux de compagnie le matin. La vétérinaire peine à trouver un collaborateur pour l'aider. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.