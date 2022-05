Pénurie de voitures de location : les particuliers s’y mettent

Pour profiter pleinement des vacances en Corse, la location de voiture est essentielle. Arnaud et Mathilde ont opté pour louer un véhicule de particulier à particulier. La principale raison : le prix. Les loueurs ont presque doublé leurs tarifs. Les propriétaires particuliers, eux, pratiquent des prix attractifs et la demande explose. En Corse, ils sont de plus en plus nombreux à louer aux touristes. Cette jeune maman propose son véhicule pendant quelques jours l'été dans un seul but : se payer les frais d'usure. On constate une hausse de 20% pour les locations cette saison. Un site spécialisé place trois communes insulaires dans le top 10 des villes les plus chères de l'Hexagone. Les loueurs expliquent qu'il y a désormais moins de voitures disponibles. D'où cette flambée des prix. L'insularité ne permet pas d'augmenter rapidement le parc locatif. Pour obtenir le meilleur prix, mieux vaut donc réserver à l'avance. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier