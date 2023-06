Pénurie d'eau, la solution des forages

L'eau s'échappe du sol comme dans un puits de pétrole. La foreuse vient d'atteindre quinze mètres de profondeur. Pour Jean-Marie Vicaire, le propriétaire du terrain, c'est un soulagement. Il habite depuis 20 ans dans ce chalet trop reculé pour être raccordé au réseau d'eau. Mais la source qui alimente sa maison est à nouveau tarie. Le manque de pluie et de neige en hiver aggrave la situation chaque année. Il a donc décidé d'employer les grands moyens. Une foreuse va chercher à capter de l'eau en profondeur dans son jardin. C'est la spécialité de Stéphane Flach qui effectue d'abord un travail de sourcier. Chez un particulier, il peut forer jusqu'à 50 mètres. Ici, il ira jusqu'à 20 mètres pour 10 000 euros. Avec le raccordement à la maison, le propriétaire aura de l'eau toute l'année. Avec des périodes régulières de sécheresse, les forages sont de plus en plus demandés. Sur son exploitation maraîchère et céréalière, Nicolas n'utilise plus que de l'eau récupérée 30 mètres sous terre depuis le mois de janvier. TF1 | Reportage V. Dietsch, G. Gruber, C. Hanesse