Pénurie d'huile de tournesol : comment frire sans ?

Entre deux attractions, pour se remettre de ses émotions, la barquette de frites est incontournable, même si son prix est passé de trois à quatre euros. Vincent Lapère, restaurateur, subit de plein fouet la pénurie d'huile de tournesol. Le prix au litre s'est envolé. Augmenter ses tarifs était, pour lui, inévitable. Il n'a donc pas eu le choix, il a dû trouver des alternatives à l'huile de tournesol. Sur la foire, ils sont nombreux à chercher d'autres solutions pour se passer de l'huile de tournesol. Mais souvent, c'est sans succès. Par exemple, "en utilisant l'arachide, il y a des problèmes d'allergie, alors, on ne peut utiliser que l'huile de tournesol pour cuire les churros et le croustillant", confie Fabrice Durepairt, confiseur. Fabrice a, lui aussi, été contraint d'augmenter de 20% le prix de ses churros et de ses beignets. Il explique qu'il a besoin d'à peu près 100 litres d'huile tous les deux trois jours. Donc, si l'on compte 100 litres d'huile à cinq euros, ça fait 500 euros d'huile tous les deux ou trois jours. Cinq cent euros contre 200 euros avant la pénurie, c'est une situation délicate pour tous les professionnels, alors que commence la saison des fêtes foraines. TF1 | Reportage C. Abel, M. Verron