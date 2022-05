Pénurie en rayons : et maintenant, la moutarde !

Dans un hypermarché de Dijon (Côte-d'Or), après l'huile de tournesol, c'est la moutarde qui commence à manquer. Il n'y a plus que des marques régionales, en moyenne deux fois plus chères que les moutardes industrielles classiques, absentes depuis deux semaines. Au pays de la moutarde, c'est l'incompréhension. L'essentiel de la production des graines de moutarde vient du Canada. C'est le premier producteur mondial, devant la Russie qui est sous embargo et l'Ukraine, mais il est confronté à une sécheresse. Et ce n'est pas tout, il y a aussi une pénurie de tous les ingrédients qui composent le produit. "Ça concerne les flacons en verre, les emballages en carton et le vinaigre qui a augmenté à cause de la hausse du prix de l'alcool", explique Luc Vandermaesen, directeur général des moutardes "Reine de Dijon". Par ailleurs, on est allé voir un des producteurs de graines de moutarde. On voit qu'il y a quelques insectes sur les plantes. Or, la réglementation interdit de les traiter. Selon l'agriculteur, il est impossible d'augmenter la production. TF1 | Reportage P. Ninine, A. Poupon