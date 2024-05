Pénuries, barrages... un quotidien toujours bouleversé

Il faut beaucoup de bras pour porter ces dizaines de cartons et réapprovisionner au plus vite cette pharmacie. Entre habitants, une chaîne humaine se met en place. Ces médicaments sont attendus depuis plusieurs jours. Dans cette commune, à l'Est de Nouméa, les clients sont si nombreux que ce sont les habitants qui gèrent eux-mêmes l'organisation de la file d'attente. File d'attente aussi devant les supermarchés, alors, il faut limiter le temps passé à l'intérieur. Dans cette grande surface, les courses doivent être rapides, interdiction de rester plus d'un quart d'heure. Les habitants sont aussi limités en quantité. Ici, un pack d'eau maximum par personne. Avec les barrages, le ravitaillement se fait au compte-gouttes. Les litres d'essence aussi sont comptés, les infirmières libérales doivent donc limiter leurs déplacements. Élodie travaille à Nouméa. À distance, elle apprend les soins à ses patients pour qu'ils les réalisent eux-mêmes. Certains ravitaillements pourraient encore prendre du temps, l'aéroport international de Nouméa restera fermé aux vols commerciaux jusqu'à samedi matin. TF1 | Reportage J. Quancard, C. Chevreton