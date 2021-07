Pénuries de matériaux dans le bâtiment : du retard sur les chantiers

La pièce de bois qu'on appelle une ferme est levée vers le ciel pour former une charpente. La charpente en chêne est devenue de plus en plus rare. La raison principale est la pénurie des Etats-Unis et de la Chine pour le bois européen. Ces pays sont en pleine relance économique et construisent à tout-va. Résultats : les prix augmentent et des entreprises pourraient fermer. La filière représente 400 000 emplois dans l'Hexagone. La coopérative Scabois vend du bois à 230 artisans, mais pas aussi rapidement qu'espéré. Ces rayons sont clairsemés et ces pièces coûtent plus cher. Georges Cerri achète seulement 20% de son bois sur le territoire, car les Cerri n'ont pas pris le tournant technologique. Elles produisent aujourd'hui moins que leurs concurrents européens. Pour résoudre la crise, la seule solution selon lui est de renforcer notre indépendance. À court terme, le Premier ministre a annoncé 100 millions d'euros supplémentaires pour soulager les professionnels de la filière bois.