Pénuries : débloquer le port pour ravitailler les magasins

Depuis une semaine, le port de Nouméa est à l'arrêt. Les bateaux sont au mouillage, des camions frigorifiques à l'abandon. Entre le centre-ville et l'hôpital, le port autonome n'est qu'à quelques kilomètres des lieux de conflit. On voit d'ailleurs au loin les fumées des incendies. La présence des forces de l'ordre commence à faire bouger les choses. Sur ces photos, des douaniers sécurisent 103 conteneurs de nourritures et de médicaments. Pour les acheminer jusqu'au centre-ville, ils doivent être transportés sur cette route. Elle n'est pas encore complètement praticable, le réapprovisionnement commence tout juste et se poursuivra lundi. Devant cette boulangerie, qui vient juste de rouvrir, une file d'attente de 45 minutes. Sur ce marché, seuls deux exposants. Et exceptionnellement, il est possible de faire du troc. Dans de nombreux villages, on constate aussi des élans de solidarité entre habitants. Un peu de nourriture pour ses trois enfants et quelques voisins, un système D qui ne suffira pas longtemps face à l'ampleur des pénuries. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Bornet