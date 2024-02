Pénuries, insécurité... Le quotidien des habitants de Mayotte

À Mayotte, pas besoin de rouler longtemps avant de rencontrer un barrage. Les voitures passent difficilement et les camions de ravitaillement aussi. Dans ce supermarché, on attend des livraisons qui n'arrivent pas. Pour les habitants, c'est la débrouille : "Déjà en temps normal, on s'habituait par rapport aux arrivages (...) on doit toujours s'adapter. C'est comme ça à Mayotte". Relativiser, alors que l'île est à l'arrêt depuis trois semaines. Un peu plus loin, devant cette station-service, il faut s'armer de patience et ne pas espérer faire le plein. Il faudra se contenter des 20 euros d'essence autorisés. Après les annonces du gouvernement, les collectifs de manifestants ont appelé à la levée des barrages mercredi, une échéance attendue par tous les Mahorais. De l'autre côté, une famille espère rejoindre Grande-Terre, l'île principale juste en face, mais impossible, le ponton est toujours bloqué par les manifestants. Les véhicules sont triés. Seuls les ambulances et les militaires peuvent espérer passer. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Pocry