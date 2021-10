Pénuries : va-t-on manquer de peinture bleue ?

Imaginez un monde sans bleu. Un monde avec un ciel gris en permanence, avec un nouveau drapeau français, européen, avec des gendarmes habillés tout en noir et dans lequel on ne chanterait plus "Allez les Bleus !", mais "Allez les Gris !". C’est bien souvent quand on ne le voit plus qu’on remarque que le bleu est, en fait, partout dans notre quotidien, et que sans lui, on serait un peu perdu. Si cette nouvelle un peu farfelue peut faire sourire, le risque d’une pénurie de peinture bleue est pourtant bien là. L’alerte a été lancée par un fabricant néerlandais. Elle est prise très au sérieux dans l’industrie du secteur. Selon lui, la peinture, et surtout la bleue, subit de plein fouet, comme beaucoup d’autres secteurs, la pénurie mondiale de matières premières. Rassurez-vous, car dans les magasins français, la pénurie de peinture bleue, ce n’est pas encore pour tout de suite. Les peintres et distributeurs français avec qui nous avons parlé disent pour l’instant ne pas être très inquiets, mais surveillent la situation de près. Un monde sans bleu, personne n’en veut, et surtout pas nous.