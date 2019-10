Peppa Pig, en spectacle au Casino de Paris

Peppa Pig sort du petit écran. Son nouveau spectacle, entre théâtre et comédie musicale, permet d'apprendre en s'amusant. Tout comme dans le dessin animé, elle adore jouer et être une petite canaille. Petits et grands sont séduits car l'histoire raconte les petits tracas du quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.