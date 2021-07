Percée de girolles et de cèpes en plein mois de juillet dans le Puy-de-Dôme

C'est à chaque fois une histoire de couleurs et de senteurs. Dans les bois, entre les mousses et les fougères verdoyantes, Michel est en quête de couleur jaune. C'est celles des girolles, son champignon favori. En quelques minutes à peine, le cueilleur est récompensé. "C'était une année assez précoce. Mais en général tous les ans, on en a à cette époque mais jamais autant", confie Michel. Girolles jaunes ou grises majoritairement, la nature est encore une fois généreuse et Michel compte bien en profiter. "Il faut tourner autour et regarder. Mais en général, il y en a plusieurs", a-t-il expliqué. A 150 km de là, en forêt de Tronçais (Allier), les amateurs de champignons sont aussi de sortie. Ils avancent également tête baissée et les sens en éveil. Alors si la promenade est ici moins fructueuse, chaque champignon trouvé leur donne immédiatement le sourire. De retour chez lui, Michel n'en a pas fini avec le plaisir. Ses girolles, il les cuisine tout simplement à la poêle avec du beurre et de l'ail. Et c'est peut-être ça la recette du bonheur.