Percée du vin jaune : gros succès dans le Jura

Chaque année depuis 23 ans, les Jurassiens attendent la percée du vin jaune avec enthousiasme pour enfin découvrir ses arômes. Un tonneau bien gardé renferme le millésime 2013, fruit d'une maturation de six ans et trois mois, comme le veut la tradition. A cette occasion, une cinquantaine de vignerons révèlent aux amateurs de bonnes bouteilles dont le savagnin, un vin sec et fruité. Très apprécié des Jurassiens et ancré dans leur identité, celui-ci se conserve pendant une période de 25 à 30 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.