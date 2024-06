Performances sportives : les animaux surpassent les athlètes

Peut-être le plus grand athlète de tous les temps, Usain Bolt, 9,58 secondes au 100 mètres. Mais le voilà ridiculisé par la comparaison avec la cicindèle. Si ce coléoptère avait la même taille que le sprinter jamaïcain, il courait quinze fois plus vite que lui. Nous les vénérons, nous les célébrons, mais tous nos dieux et toutes nos déesses du sport dégringoleraient de l'Olympe s'ils ou elles devaient affronter Dame Nature. Prenons Florent Manaudou, notre star internationale capable de nager le 100 mètres en moins de 48 secondes. C'est loin, très loin des 3,27 secondes de l'espadon-voilier, chef-d'œuvre de vitesse et de l'évolution. La boxe propose un autre duel déconcertant. L'Américain Mike Tyson reste célèbre pour sa force de frappe terrifiante, avec une pression à l'impact de 1 600 newtons. La stomatopoda ne fait pas beaucoup mieux, 1 500 à 2 000 newtons, sauf que c'est une crevette. Encore plus étonnant, l'haltérophile géorgien Lasha Talakhadze soulève 265 kilos. Il faudrait qu'il en porte 157 tonnes pour atteindre la capacité de levage de la fourmi, l'équivalent d'un Boeing 777 long-courriers. TF1 | Reportage O. Santicchi, V. Brossard