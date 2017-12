Périgord : le caviar Perle Noir ravit les papilles des fins gourmets

Au milieu de la forêt des plateaux calcaires, se trouve l'une des plus petites piscicultures de France. Dans ces bassins grandissent 40 000 esturgeons femelles. Celles qui ont une dizaine d'années pèsent jusqu'à 10 kilos et sont péchées à la main. Du sel est rajouté au caviar pour la conservation, le kilo coûte dans les 2 000 euros. Les chefs de la région marient le caviar avec les produits de la mer et de la viande également. Le caviar du Périgord a un goût de noisette qui reste longtemps en bouche. La France est d'ailleurs le 3e producteur de caviar au monde après la Chine et l'Italie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.