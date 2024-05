Périgord : comme des poissons dans l'eau...

Depuis des décennies, il avait disparu des cours d'eau de Dordogne. Mais années après années, le saumon revient au fond des rivières, un maître des eaux taillé pour remonter le courant, même le plus puissant. Mais avant de regagner le milieu naturel, le roi des poissons s'épanouit dans cette pisciculture, au cœur de la Dordogne. Le lieu est un site dans lequel on multiplie les populations de saumons. Car sur 1 000 alevins nés ici, un seul survivra en pleine nature. Nicolas, Maxime et Isabelle font tout leur possible pour repeupler la Dordogne en saumons. Et des poissons comme ceux-ci, des géniteurs un peu plus vieux, ont le caractère bien trempé. Autrefois, le saumon peuplait toutes les rivières du Périgord, remontait les cours d'eau pour aller se reproduire. La construction de barrages hydroélectriques lui a coupé la route. Alors ici, depuis quelques années, tout est fait pour l'aider à franchir les obstacles. Après avoir fait des milliers de kilomètres depuis l'Atlantique Nord, les saumons peuvent prendre l'ascenseur. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux, C. Brousseau