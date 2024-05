Périgord : la double vie du restaurateur

Passer à table dans un environnement de vielles pierres. Goûter la cuisine authentique du Périgord. Presque un voyage entre pierre blonde nature généreuse et graisse de canard. La gastronomie du Périgord n'est pas seulement des recettes de cuisine. C'est un ensemble : une terre, des valeurs et des produits locaux. Étienne Cluzel est le responsable de deux restaurants à Carlux dans le Périgord Noir. C'est dans la ferme familiale qu'il se fournit pour plusieurs produits, notamment les noix, l'un des fruits emblématiques du département que son père Louis-Jean Cluzel produit et transforme ici. Les noix de la ferme sont caramélisées dans un bac en cuivre. Et il ne faut pas rater la cuisson. Le caramel refroidit pour devenir croustillant. Étienne en utilisera pour ses glaces aux noix. Le reste se dégustera assez facilement. Les cultures de la ferme sont un passage obligé pour Étienne. On y récolte aussi des fleurs et de la menthe sauvage pour agrémenter les plats. Tout comme son frère Baptiste Cluzel, l'homme porte la culture paysanne jusque dans sa cuisine. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau