Périgord Vert : ici poussent des trésors !

Au pays des cèpes et de la truffe, Richard Lapierre s'est lancé un pari un peu fou : produire des shiitakes, ces drôles de champignons japonais. Une victoire pour celui qui a trouvé en Dordogne le lieu idéal pour cultiver ses champignons. Cette ancienne carrière, abandonnée dans les années 90, abrite des centaines de spécimens. Treize degrés, 90% d'humidité... un environnement idéal pour faire pousser les champignons. Richard cultive également des pleurotes, et la récolte du jour est plutôt impressionnante. Si les champignons grandissent dans l'ombre, c'est en pleine lumière que ces couteliers travaillent. Une bonne odeur de bois et la chorégraphie des machines. Ici, on fabrique environ 5 000 couteaux par an. Chaque morceau de bois a un veinage particulier. Celui qui fait la renommée de l'entreprise, c'est le couteau pliant, un indispensable dans la poche des Périgourdins. Armés d'un bon couteau, les cueilleurs de champignon auront l'embarras du choix dans les forêts du Périgord Vert. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier, R. Dybiec