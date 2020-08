Permis de conduire : de gros retards pour passer l'examen de conduite

Après plus de deux mois de suspension des examens du permis de conduire, c'est l'embouteillage dans les auto-écoles. Les candidats doivent s'armer de patience surtout dans les régions qui manquent d'inspecteurs. C'est le cas à Rouen (Seine-Maritime) où il faut désormais attendre six à huit mois pour un deuxième passage du permis, un délai qui habituellement ne dépasse pas 45 jours. Pour le premier passage, il se passe au moins un mois entre la fin des cours de conduite et l'examen. Du jamais vu.