Permis de conduire : embouteillage à l’examen en Saône-et-Loire

C'est la dernière heure de conduite pour Thomas Tislé. La semaine prochaine, il passe le permis de conduire et n'a pas droit à l'erreur sous peine d'attendre plusieurs mois avant d'obtenir une nouvelle date. En Saône-et-Loire, on rencontre un embouteillage à l'examen, car le nombre d'inspecteurs a été réduit par deux en un an. Une source de stress supplémentaire pour les candidats au permis selon Sylvie Mougin, directrice d'une auto-école. Si Thomas connaît sa date de passage, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alya a raté son permis une première fois mi-avril. Il n'y a pas de créneau avant septembre et la jeune fille se demande comment elle va se rendre au travail cet été. Des demandes comme celle-ci, Sylvie en reçoit tous les jours, mais les places d'examen sont chères : seulement treize sont disponibles pour la prochaine session et elles sont à partager entre une vingtaine d'auto-écoles. Pour réduire les délais, le département de la Saône-et-Loire va embaucher deux inspecteurs stagiaires. La date de leur arrivée n'est pas encore connue.