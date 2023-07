Permis de conduire : faut-il une visite médicale ?

Pour les automobilistes interviewés ce lundi, il n'y a pas vraiment de débat. Passer une visite médicale serait une bonne idée pour réduire les risques d’accident de la route. L’un d’eux affirme : "Oui, ça peut être une très bonne chose passé à un certain âge, par rapport à ses capacités physiques, ses capacités auditives, visuelles, etc.". Pour beaucoup, cette visite médicale devrait s’adresser en priorité aux personnes âgées. Quand la question a été posée à une senior, elle a répondu : "je me sens de moins en moins en sécurité. J’ai encore de bons réflexes, mais quand même, on ne sait jamais". Une monitrice d'auto-école aussi est favorable. Mais dès l’obtention du permis et à tout âge. L’obtention de son permis de conduire nécessiterait donc ainsi un passage chez le médecin. Pourtant, l’association de prévention routière est contre. Des études prouveraient que la visite médicale obligatoire est une fausse bonne idée. Plus que des visites médicales, l’association préconise des tests d’aptitude à différents âges en cas de pathologie ou de retrait du permis. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec, F. De Juvigny