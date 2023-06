Permis de conduire : pas d'urgence à le remplacer

Le papier rose vit-il ses derniers jours ? Depuis peu sur Internet, beaucoup de messages et d'articles le laissent penser. "Grosse amende si vous n'avez pas échangé votre permis", voilà ce que l'ont peut lire sur la Toile. Certains sites frauduleux demandent même de payer pour faciliter le changement. Rassurez-vous, il n'y a aucune urgence. Vous avez même jusqu'au 19 janvier 2033 pour passer au permis biométrique. Un format qui, disons-le, est plutôt tentant. Plus petit, plus facile à ranger, il soulève tout de même quelques questions. Nul besoin de repasser l'examen, mais la question du prix devra encore être tranchée. C'est un changement qui devra par contre s'organiser du côté de l'administration. En attendant, il est déjà possible de faire une demande de renouvellement sur Internet en cas de perte, de vol ou si votre permis est trop abîmé. Quoi qu'il arrive, vous pourrez bientôt mettre votre permis de conduire sur votre téléphone. Plus aucun risque de l'abîmer, à condition d'avoir de la batterie. TF1 | Reportage C. Diwo, S. Maloiseaux, N. Mariel