Le permis de conduire dématérialisé arrive sur les smartphones

C'est une révolution numérique, et elle débute aujourd'hui. Si vous êtes tête en l'air et que vous oubliez parfois votre permis de conduire, votre téléphone portable peut désormais vous sauver. Après une expérimentation dans trois départements (le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir), la version du permis sur smartphone est désormais généralisée. Pour cela, il faut faire partie des 17 millions de Français ayant déjà leur carte d'identité numérique grâce à l'application France Identité. Ce nouveau permis sera accessible même sans réseau Internet. Il est totalement sécurisé, selon le ministre de l'Intérieur. Avec ce permis numérique, le Gouvernement entend lutter contre l'usurpation d'identité qui touche chaque année 800.000 personnes. Est-ce que ce permis numérisé est obligatoire ? Non. Ce nouveau permis ne remplace pas le permis physique. Il vient en complément. Victime de son succès, l'application France Identité était difficile d'accès ce mercredi matin, mais elle permettra bientôt de dématérialiser votre carte grise ainsi que votre attestation d'assurance.