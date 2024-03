Permis de conduire : un nouveau site pour faire le point

C'est une question que tous les automobilistes se posent : combien de points leur reste-t-il sur leurs permis ? "Douze, répond Stéphane, qui semble être un conducteur irréprochable. Mais tout le monde n'est pas si exemplaire que lui. Un autre répond : "Il m'en reste onze. Je le sais parce que j'ai reçu un document (...) me disant que j'avais récupéré mon point perdu". Le compte n'est pas toujours facile à faire, et il faut souvent attendre les courriers papiers pour être à jour. Depuis quelques mois, la plateforme "Mes points permis" permet de consulter en temps réel le nombre de points restants. Il suffit de se connecter sur le site "Mes points permis" et de se créer gratuitement un compte. Bientôt, il sera même possible d'y récupérer votre relevé d'information intégral. Dessus, les dates de validité de votre permis, les infractions commises, ou encore les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Notons qu'un décalage de quelques jours existe entre le moment d'une infraction et sa prise en compte sur le site. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman