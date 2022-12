Permis : son homonyme lui fait perdre des points

Il n'avait commis qu'une seule infraction sur cette route, un léger dépassement de la vitesse autorisée. Et là, mauvaise surprise pour Patrick Galeazzi, lorsqu'il reçoit son amende et son relevé de points. Inquiet, il demande la liste des infractions commises. Au total, au moins sept de ne sont pas les siennes. Pour les contester, Patrick se rend à la gendarmerie de Figeac (Lot). L'auteur des infractions est en fait son homonyme, ou presque. Ils ont le même prénom, la même date de naissance et un nom de famille quasiment identique. À cause d'une erreur informatique, l'administration a relié le permis du Lotois à ce fameux Patrick Galazzi, un Belge qui réside dans l'Hexagone. Patrick le Belge paye les amendes suite à ses infractions, mais c'est Patrick le Français qui perd les points. Le citoyen belge n'est pas soumis au système de points, mais il promet de ralentir sur la route. Courriers à la préfecture, au tribunal, au ministère de l'Intérieur... Patrick et sa femme ont tout essayé, sans réponse. Désormais, l'automobiliste contrôle son solde de points tous les jours et évite les grands trajets. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron