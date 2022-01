Pérou : des cheveux contre la marée noire

Face à l'urgence environnementale et pour venir au secours des milliers de volontaires péruviens épuisés, la mobilisation générale capillaire a été organisée. A Lima, capitale du Pérou, face à une marée noire historique, une natte, des tresses et même quelques cheveux courts pour les hommes peuvent servir. Un kilogramme de cheveux peut absorber jusqu'à huit litres d'hydrocarbure. Ce sont des barrières naturelles qui laissent passer l'eau de mer, mais qui retiennent le pétrole. Un filtre beaucoup plus efficace que les boudins en plastique qui ne font que bloquer les hydrocarbures. La marée noire a été provoquée il y a neuf jours par l'onde de choc de l'éruption de l'île Tonga, lorsqu'un tanker a perdu 6 000 barils de pétrole. Environ 50 kilomètres de côte péruvienne sont touchés. Beaucoup de Péruviens viennent nettoyer les côtes gratuitement. La solution des barrières de cheveux a déjà été utilisée avec succès à l'île Maurice en 2020. Au Pérou, le gouvernement estime que deux ans de travail seront nécessaires pour retirer le pétrole de ses côtes. TF1 | Reportage B. Christal, I. Pawlowski