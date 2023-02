Perpétuer la mémoire de Robert Hébras à Oradour

Tous sont unis dans l'émotion. Ce vendredi matin, ils étaient des centaines d'anonymes massés dans la petite église d'Oradour (Haute-Vienne). Sa petite fille Agathe l'a accompagné dans ces derniers instants. Elle nous a confiés lui avoir fait une promesse, parler désormais en son nom : "Sa grande force à lui, c'était sa résilience. S'il était resté fermer dans la journée du dix juin, il n'aurait pas pu avancer. Il a compris que pour se souvenir, il fallait en parler. Je crois que maintenant, il est parti rassuré". Transmettre aux jeunes générations, c'était le vœu le plus cher de Robert Hébras. Chaque année, des milliers d'élèves visitent le village martyre. Pour lui, la photo des victimes rassemblées au Centre de la mémoire, crée un lien indéfectible. Aujourd'hui, les ruines d'Oradour-sur-Glane sont les derniers témoins du massacre de 643 personnes par les Nazis. Malgré son passé douloureux, toute sa vie, Robert Hébras s'est battu pour la paix franco-allemande. "Ceux qui sont responsables du drame, je ne peux pas leur pardonner. Leurs enfants ne sont pas responsables", avait-il affirmé. La dernière volonté de Robert Hébras sera exhaussé. Son cercueil traversera une dernière fois le village martyre et s'arrêtera devant sa maison, où sont mortes sa mère et ses deux sœurs. TF1 | Reportage E. Sarre