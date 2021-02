Perseverance sur Mars : que va faire le robot dans les prochains jours ?

Jeudi soir à 21h55 au centre de contrôle de la Nasa, c'était la délivrance. Perseverance s'est posé sur Mars. À Paris, le président Emmanuel Macron a applaudi, car il y a un peu de France dans ce robot. Et au même moment à Toulouse, au Centre national d'études spatiales, on explose également de joie. C'est d'ici que sera pilotée la tête du robot martien. Quelques minutes après son atterrissage, Perseverance a envoyé sa première image de Mars. Après sept mois de voyage et 470 millions de kilomètres parcourus, le robot s'est posé comme prévu, sans incident de parcours. Un vrai sans faute pour la Nasa. Dans les jours qui viennent, les équipes vont d'abord procéder à une sorte de bilan de santé du robot. Elles vont vérifier si tous les instruments ont bien supporté le voyage. Le petit hélicoptère arrimé à son bord fera aussi l'objet d'une vérification. Ensuite, la mission pourra réellement commencer. Le robot va alors forer le sol martien et récolter les meilleurs échantillons qui seront rapportés sur Terre dans quelques années. Il va nous montrer toute la beauté de Mars comme si nous y étions vraiment.