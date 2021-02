Perseverance sur Mars : retour sur les incroyables premières images

Une image reçue de Perseverance a montré la vraie surface de Mars, telle que le robot la voit. Et pour la première fois, un micro a pu nous faire entendre le vent de la planète rouge. Son atterrissage a eu lieu jeudi dernier. La Nasa a dévoilé lundi les images de ce moment incroyable. L'ouverture des parachutes a eu lieu à 21h52. Quelques secondes plus tard, l'engin a largué son bouclier. Le module de descente a allumé ses rétrofusées pour freiner et passer de 300 à 2 km/h. Le robot est sorti. Suspendu par des câbles, il a déployé ses roues. Il n'était plus qu'à 20 mètres du sol. Les rétrofusées ont soulevé un épais nuage de poussières. Et enfin, à 21h55, il s'est posé. Après ce moment de joie, l'équipe de la Nasa a travaillé tout le week-end pour vérifier si le robot allait bien. Ils étaient soulagés. Ces photos ne sont qu'un début. Si elles servent surtout aux ingénieurs à vérifier le bon état des instruments, elles nous permettent aussi de rêver devant ces vues incroyables d'une autre planète