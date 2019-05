Les personnes âgées, des proies faciles pour les escrocs

Comme Jean-Claude, de nombreuses personnes âgées vivant seules sont la cible des escrocs. Ce dernier a été victime d'une entreprise de rénovation à laquelle il a payé 20 300 euros pour des travaux d'isolation, puis de 28 500 euros en plus pour l'installation d'un VMC. Pour éviter cette situation, la police se mobilise en organisant des groupes de discussions et en donnant à ces personnes le maximum de conseils pour éviter de se faire arnaquer. Et depuis 2018, le numéro national 3977 est disponible pour obtenir une aide juridique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.