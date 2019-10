Perturbations à la SNCF : quelle est la situation au niveau national ?

Ce sont les gares et les trains régionaux qui sont surtout touchés par le mouvement de grève au sein de la SNCF ce 18 octobre 2019. Les passagers en provenance de Nantes, par exemple, sont arrivés avec une heure de retard à Montparnasse. Par contre, il y a peu de perturbations au départ des gares parisiennes, mais la situation pourrait vite changer dans l'après-midi. Quels sont les risques en cette période de vacances de la Toussaint ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.