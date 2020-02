Pesticides : les zones d'épandages contestées

À trois jours de l'ouverture du salon des agriculteurs, la colère de ces derniers est palpable. Une nouvelle limitation des zones d'épandages des pesticides va être mise en place. Une réglementation qui pourrait avoir des conséquences économiques non négligeables. En effet, des milliers de mètres carrés pourraient ne plus être productifs. Par ailleurs, ils dénoncent une concurrence déloyale face aux importations des produits non soumis aux mêmes règles d'exploitation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.