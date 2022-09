Pétanque, les Marseillais détrônés !

Les Marseillais ont les boules. Jusqu’à ce lundi matin, ils étaient bien sûr d’une chose : Marseille est la ville de la pétanque. N’essayez pas de dire le contraire, on ne vous croira pas. Pourtant, il y a 101 boulodromes à Toulouse, contre seulement 77 à Marseille. Pas un seul joueur dans ce club ce matin, mais la bonne fois marseillaise légendaire ne veut rien entendre. Toulouse n’est pas la capitale de la pétanque. "On peut dire tout ce qu’on veut dans la vie, mais il faut le prouver" , "Je pense que ce sont des conneries. Le nombre de ne fait pas la force", lancent certains. Amis Toulousains, on vous laisse vos spécialités, les nôtres sont déjà prises. "L’OM et la pétanque, c’est de chez nous" ; "Il est évident que la pétanque, les origines sont à Marseille", confient certains. Il ne reste plus qu’à départager le match sur un boulodrome. Et ici, les paris sont déjà pris : "A jamais les premiers, ce sont les Marseillais ". Rendez-vous au Mondial de la pétanque, à Marseille bien sûr. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara