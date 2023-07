Pétanque, une pointe de mauvaise foi !

C'est une petite musique qui résonne en continu début juillet à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le son des boules qui s'entrechoquent, mais il y a aussi le bruit de la rivalité. Oui, nous sommes bien au Mondial La Marseillaise à pétanque. C'est un rendez-vous de passionnés parfois un peu agacés. Les débats sont animés. Difficile pour madame l'arbitre de se faire entendre. "Toujours un peu tendu quand la partie arrive à onze ou douze, mais les deux équipes veulent toutes gagner", explique-t-elle. De la raillerie, mais toujours dans la bonne humeur au parc Borély. Il s'agit d'un concours ouvert à tous et pratiqué cette année par 15 000 participants amateurs et professionnels. Des duels qui se déroulent sur plus de 3 000 terrains. Mais les boulistes du dimanche créent rarement l'exploit. Dès le premier tour, les boules retournent dans la housse. Ils ne sont pas venus pour le titre de champion, mais pour vivre un moment de communion entre puristes. Car c'est aussi cela la pétanque à Marseille. TF1 | Reportage A. Portron, P. Fontalba