Le Petit Nicolas fête ses 60 ans

Drôle et espiègle, le Petit Nicolas, un personnage créé par Sempé et Goscinny dans les années 60, continue d'attirer les lecteurs. Cette année 2019, il fête ses 60 ans et n'a pas pris une ride. Ses aventures, qui ont traversé le temps et même les frontières, fascinent les petits comme les plus grands. En 60 années d'existence, le Petit Nicolas a été traduit en 40 langues et a déjà inspiré deux films.