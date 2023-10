"Petite Cité de Caractère" : un précieux sésame

Des rues pavées, une quinzaine de maisons à Pont-du-Bois (Haute-Saône), sublimées par ces géraniums en fleur. Le Faou, village finistérien de 1 900 habitants, affiche fièrement son label "Petite Cité de Caractère". Une marque qui a permis à la commune de percevoir au total plus de 250 000 euros, donc de refaire une beauté au centre historique. Pour retrouver son cachet d'antan, la municipalité doit verser une adhésion de 3 500 euros par an aux "Petites Cités de Caractère". Des fonds qui alimentent l’association, composée principalement d'élus. Ici, le label attire. On compte 20% de visiteurs en plus. De quoi donner le sourire aux commerçants. Mais comment une commune obtient-elle ce précieux sésame ? Elle doit remplir pas moins d'une trentaine de critères. Certains sont simples : avoir moins de 6 000 habitants. D'autres un peu moins, comme supprimer les friches urbaines, dissimuler les antennes de l'espace public ou encore avoir un lieu pour accueillir des expositions. Une longue liste qui explique pourquoi sur 35 000 communes françaises, seules 230 sont labellisées. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, J. Jeunemaitre