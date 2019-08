Petite-Rosselle : un spectacle sur l'aventure des "Gueules Noires"

A Petite-Rosselle, en Moselle, se tient un spectacle qui met en scène l'histoire des "Gueules Noires". Une cinquantaine de comédiens amateurs ainsi que des professionnels ont donné vie à cette représentation en jouant, en dansant et en chantant la vie des familles autour des mines à différentes époques. Un hommage aux dizaines de milliers de mineurs qui ont travaillé dans les mines de Lorraine pendant des siècles. Un spectacle très visuel mais surtout joué avec le cœur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.