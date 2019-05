Petite visite dans l'atelier de Lyonel Lataste, coutelier

Lyonel Lataste est connu pour son couteau "Lou Paloumayre". Doté d'un aspect pliant avec deux poches, ce dernier est utilisé pour les casse-croûtes de la palombière, à la maison ou en randonnées. Sur le ressort, on voit une palombe. Celle-ci a été forgée sur le couteau, afin de vraiment symboliser leur migration vers le Sud-Ouest. Découvrez en images comment Lyonel Lataste fabrique ce célèbre couteau de chasse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.