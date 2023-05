Petites entreprises : allez-vous gagner plus ?

C'est une nouvelle bienvenue pour les 20 salariés de cette entreprise qui fabrique des structures en béton à Mérignac (Gironde). Dans un an et demi, ils devraient percevoir, pour la première fois, une participation ou un intéressement. À partir du 1er janvier 2025, toutes les entreprises entre 11 et 49 salariés, qui dégagent des bénéfices pendant trois années consécutives, devront proposer au moins l'un de ces dispositifs : intéressement, participation ou prime de partage de la valeur. Le patron des 20 salariés à Mérignac est pour cette redistribution, mais il aurait préféré qu'on baisse les charges sur les salaires, pour lui permettre d'augmenter ses employés. Lui, qui a du mal à recruter dans son secteur, espère que cela permettra de fidéliser ses employés. C'est l'autre avantage de ces dispositifs. Dans ce cabinet de recrutement, les douze employés sont regonflés à bloc. La prime d'intéressement a été versée juste avant l'été. Comme eux, plus de 1,5 million de salariés supplémentaires devraient profiter de ces dispositifs en 2025. TF1 | Reportage J. Corbillon, E. Braem, G. Bertrand