Petites merveilles du plus grand lac de France

Chaque matin, à sept heures, Alain a rendez-vous avec son lac. Partir au large pour travailler, depuis l'âge de 18 ans, ce sont toujours les mêmes habitudes. Niché entre les Alpes et le Jura, le Léman est l'un des plus grands lacs d'Europe. Il s'étend sur 72 kilomètres. À quelques mètres de là, il y a une frontière invisible entre l'Hexagone et la Suisse. Comme Alain, 130 pêcheurs professionnels profitent de cette ressource au milieu d'une palette de couleurs et d'une atmosphère si particulière. Ce sont deux heures de quiétudes sur l'eau. Au moment de rentrer au port, mauvaise surprise. "Là, on est en panne de moteur. Il n'y a plus de pompe à essence", explique le pêcheur. Quelques efforts avant l'arrivée des secouristes. Ces deux bénévoles, spécialisés dans ce type d'intervention, remorquent le bateau du pêcheur. Le bateau de Patrick ne mesure que 1,15 mètre de long et pèse 20 kilos. À Évian, des passionnés de modélisme se retrouvent régulièrement au bord de l'eau. Ce sont des enfants qui ont entre 60 et 70 ans. Ce jour-là, ils restaurent la réplique d'une barque à voile latine. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand