Petites retraites : elles vivent avec moins de 1 000 euros par mois

Traquer la moindre réduction et compter chaque euro sont devenus un réflexe pour Marie-Thérèse Mercier depuis qu'elle a pris sa retraite il y a cinq ans. Le plein au supermarché ne dépasse jamais 45 euros et elle n'y va que deux fois par mois. Ancienne secrétaire de direction, elle vit dans une résidence HLM à Rethel (Ardennes). Avec une pension de 978 euros, une fois les charges fixes payées, il ne reste que 200 euros pour vivre. Avant de partir en retraite, elle n'imaginait pas à quel point son esprit serait dominé par l'état de son compte en banque. Vivre avec une petite retraite, mais à la campagne, ça change tout. A quelques kilomètres de là, Colette Henry, 88 ans, touche 800 euros de pension. Grâce à son potager, l'ancienne agricultrice a très peu de dépenses alimentaires. Sa maison est payée et elle est entourée de sa famille. Dans la même rue, Thérèse Thomas, 90 ans, profite elle aussi de sa retraite. Malgré ses 900 euros de pension, elle s'en sort bien. Elle a tenu pendant 40 ans la seule épicerie de son village.