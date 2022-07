Pétition contre la pollution des paquebots à Marseille

Boire son café du matin face au port de Marseille (Bouches-du-Rhône), une vue que beaucoup envierait. Mais pour Marie Prost-Coleta, c'est surtout un nettoyage quotidien. "Chaque matin, vous avez le plaisir d'avoir une éponge noire", lance-t-elle. Il s'agit d'une suie noire rejetée par le va-et-vient incessant des bateaux de croisière. Il en passe jusqu'à quatre par jour en face de la terrasse de Marie. Mais le pire, ce sont les bateaux à quai. Même à l'arrêt, les moteurs continuent de tourner. "Ça crache de la fumée et des particules fines", explique Marie. Ces particules fines, Guillaume Félisaz a choisi d'en faire la chasse. Grâce à un capteur, il recense le taux de soufre rejeté par les bateaux. Et le résultat dépasse largement les normes autorisées. "On voit en temps réel un niveau de particules fines de 24 microgrammes. Ce qui est énorme, parce que la moyenne admissible par jour est de quinze", explique Guillaume. Face à ces chiffres préoccupants, la ville de Marseille a décidé d'agir en lançant une pétition en ligne. L'objectif : interdire les navires de croisière lors des pics de pollution. TF1 | Reportage C. Eckersley, L. Huré, N. Carme